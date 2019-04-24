2019-04-24T14:45:53+03:00
Экономика

ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков

Теперь клиенты абсолютно всех российских кредитных организаций смогут внести наличные на свой счет через устройства самообслуживания в отделениях ВТБ
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ предлагает уникальный сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. Теперь клиенты абсолютно всех российских кредитных организаций смогут внести наличные на свой счет через устройства самообслуживания в отделениях ВТБ.

Новая услуга доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией Cash In. На сегодняшний день это почти 6 700 устройств. Из них около половины обладают сервисом кеш-ресайклинга. До конца года планируется увеличить этот показатель на 1 200 устройств.

Комиссия при внесении наличных для владельцев карт VISA и Mastercard составляет 1% (минимум - 20 рублей), для карт «Мир» услуга предоставляется бесплатно.

«Главная цель нового проекта – обеспечить пользователям качественный сервис, который гарантирует практически мгновенное поступление средств. Поэтому в будущем мы готовы сделать его полностью бесплатным и уже ведем переговоры с другими банками, чтобы обеспечить клиентов такой возможностью», - прокомментировал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Восточном обходе Краснодара опять будут трудности с проездом
Рынок медицинских услуг Краснодара пополняется новыми игроками
На Кубани арестовали «поклонников» сериала «Во все тяжкие»
«Ростелеком» в Краснодаре обеспечил телеком-услугами центр творческого развития школьников IT-cube
На Кубани газифицируют более 20 населенных пунктов
На Кубани отечественная легковушка сбила 62-летнего пешехода
В Анапе у 33-летней приезжей нашли 100 свертков с синтетическим наркотиком
В Краснодаре главы организаций уклонялись от уплаты налогов
В Сочи стартовал II Всероссийский Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
В Ейском районе 26-летнего парня осудят за сбыт марихуаны
В Гулькевичском районе в аварии пострадали два водителя
На Кубани полицейского, укравшего катер во время непогоды, обвиняют в подделке документов
В Сочи женщина пырнула ножом сожителя
Кубанская школьница победила на Всероссийской олимпиаде по физической культуре
В Брюховецком районе 33-летнего местного жителя осудят за кражу
В Ейске на железнодорожном вокзале задержали мужчину со свертком марихуаны в носке