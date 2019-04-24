2019-04-24T15:55:50+03:00
Происшествия

На Кубани арестовали «поклонников» сериала «Во все тяжкие»

Злоумышленники изготавливали наркотики в промышленных масштабах
Максим ОСОКИН
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На Кубани закрыли нарколабораториюНа Кубани закрыли нарколабораторию
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Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю пресекли незаконную деятельность по изготовлению наркотиков. Как стало известно оперативникам, житель Кубани организовал подпольную лабораторию у себя в гараже. Необходимые реактивы и оборудование мужчина приобретал по поддельным документам. Он производил наркотические вещества в промышленных масштабах.

- В ходе проведенного обыска у злоумышленника обнаружили около 4 кг «N-метилэфедрона», 20 литров «мефедрона». Также было изъято различное химическое оборудование и реактивы, из которых, по предварительным данным, можно было изготовить еще около 50 кг наркотических веществ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Как пояснил задержанный, запрещенные вещества он реализовывал через Интернет. Его покупателями были наркопотребители из разных городов России. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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