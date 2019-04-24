СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-24T16:45:06+03:00

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Рынок медицинских услуг Краснодара пополняется новыми игроками. Профессионалы с 10- летним опытом работы с первых шагов заявляют активную социальную позицию и готовность занять лидирующие позиции в сфере диагностических услуг.

23 апреля 2019 г. в Краснодаре состоялось торжественное открытие очередного филиала федеральной сети медицинских центров «МЛЦ».

Управляющий Алексей Юрьевич Трахтенберг, приветствуя гостей, сообщил о намерении активно развивать сеть медицинских центров в Краснодаре.

«Это первый филиал, который открывается вне Самары. Мы выбрали Краснодар, как динамично развивающийся регион, в котором находят комфортные условия для жизни приезжие с Урала, Сибири, Поволжья. Значит качественная частная медицина здесь была и будет востребована. Мы намерены привнести свой успешный 10летний опыт в диагностике в новые центры «МЛЦ» в Краснодарском крае».

Он прекрасно оснащен

В приветственном слове основатель благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Поколение» Галина Головченко поздравила коллектив «МЛЦ» с открытием и поблагодарила руководителей центра за искреннюю поддержку проектов фонда, за верность клятве Гиппократа и пожелала успехов в развитии сети на территории края. Участие «Медицинского лучевого центра» в программах фонда «Поколение» помогут существенно изменить качество жизни и решить ряд социально значимых проблем. В рамках благотворительной программы «МЛЦ» адресно и регулярно будет предоставлять медицинские и консультационные услуги с использованием собственного высококлассного оборудования.

В мероприятии приняли участие более 50 - ти гостей, среди них руководители страховых компаний, медицинских учреждений, банков. Гостям праздника, в том числе представителям Краснодарских и федеральных СМИ, общественных организаций была проведена экскурсия по медицинскому центру, презентация услуг и оборудования «МЛЦ».

Справка: Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ» представляет собой пример успешного профессионального бизнеса в России. Успешно работает с 2009 года. В Самаре действуют уже 3 филиала, прием пациентов ведется как на коммерческой основе, так и по программе ОМС и ДМС.«Медицинский лучевой центр» - победитель конкурса «Клиника года 2018» в трёх ключевых номинациях: лучшая многопрофильная клиника, лучший лечебно-диагностический центр, услуги в области неврологии. Жители Краснодара и края смогут получить все виды диагностики (МРТ, УЗИ, функциональная диагностика). Врачи всех направлений (невролог, терапевт, акушер-гинеколог, эндокринолог, кардиолог, травматолог-ортопед и др.) уже ведут прием в новом филиале «МЛЦ», расположенном в центре Краснодара по адресу ул. Северная, 445.«Диагностика — это наша специализация!

Подробная информация 8 (918) 465-14-44.

ИСТОЧНИК KP.RU