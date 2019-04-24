На Восточном обходе Краснодара опять будут трудности с проездом

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-24T16:43:32+03:00

Здесь отремонтируют съезды с развязки по трассе М4 «Дон» в районе ул. Уральской

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В Краснодаре проведут ремонтные работы на съездах с развязки по трассе М4 «Дон» в районе ул. Уральской. Работы на Восточном обходе кубанской столицы начнутся 26 апреля. Специалисты будут менять асфальт в ночное время на всех четырех съездах поочередно — с 00 часов до 6 утра. Для этого будут ограничивать или полностью перекрывать движение автомобилей, а скорость на ремонтируемых участках ограничат 40 км/ч.

— Планируется снятие старого асфальтового покрытия и укладка двух новых слоев. Все работы займут около 10 дней, но из-за погоды сроки могут сдвигаться, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Стоит отметить, что при ремонте на двухполосных съездах ограничивать движение будут по полосам. На однополосных съездах будет действовать полный запрет на проезд. На участках проведения ремонтных работ и подъездах к ним установят временные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU