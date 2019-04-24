Жителей Кубани на майские праздники ждет более 2 тысяч мероприятий
Обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий на Кубани в ходе майских праздников будут, помимо прочего, сотрудники 115 частных охранных компаний. Взаимодействие их сотрудников с правоохранителями обсудили сегодня в Краснодаре.
- В регионе запланировано проведение более 2 тысяч различных мероприятий. Ожидается, что участие в них примут свыше миллиона жителей Краснодарского края. Сотрудники ЧОПов всегда оказывают помощь в охране общественного порядка сотрудникам силовых ведомств Кубани, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Стоит отметить, что для работников частных охранных предприятий края регулярно проводят занятия с приглашением сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС. На них рассказывают об изменении законодательства, касающегося их деятельности, выявленных недостатках в работе и способах их устранения.
Добавим, охранять порядок в Краснодарском крае во время майских праздников будут порядка 25 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU