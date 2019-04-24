2019-04-24T18:06:20+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Сочи

Его признали виновным в превышении должностных полномочий
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В Сочи суд вынес приговор бывшему вице-мэру курорта Мугдину Чермиту. Его признали виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий.

- Как установило следствие, в 2016 году экс-чиновник подписал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Кудепста Адлерского района. При этом, в предоставленной застройщиком документации имелись нарушения, в том числе в сфере сейсмического микрорайнирования и требований пожарной безопасности. Данные действия нарушили права и законные интересы общества и государства, поскольку организация привлекла денежные средства третьих лиц на сумму более 336 миллионов рублей. Кроме того, в феврале 2018 года Мугдин Чермит выдал незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию другого жилого дома. Благодаря этому застройщик смог легализовать строение, возведенное с нарушением действующего законодательства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно приговору суда, Мугдин Чермит получил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 3 месяца. Также он не сможет занимать посты в госучреждениях и органах местного самоуправления в течении 2-х лет. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Мугдина Чермита задержали 18 апреля 2018 года. С тех пор он находится под стражей. Согласно действующему законодательству, один день, проведенный в СИЗО приравнен к 1,5 дням в местах лишения свободы. Таким образом, бывший чиновник. если и попадет за решетку, то очень не на долго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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