Лидер по числу базовых станций в России

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-24T18:03:49+03:00

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Теперь связь в стране обеспечивают почти 720 тысяч станций, и больше трети из них работают в стандарте LTE. Такие данные обнародовал вчера Роскомнадзор. Лидером на сегодняшний день в стране по количеству сооружений связи стал МегаФон, работающий на инфраструктуре в более чем 232 тысячи базовых станций.

- Сегодня смартфон стал частью нашей жизни. И без него для большинства людей получение госуслуг, общение, работа, обучение и даже оплата товаров и услуг уже невозможны, - говорит директор МегаФона по Краснодарскому краю и Адыгее Игорь Остатюк. - При этом количество базовых станций напрямую влияет на качество услуг, предоставляемых абонентам на Кубани и в Адыгее. И мы продолжаем активно расширять наши сети во многих крупных и малых населенных пунктах, на транспортных магистралях, в местах отдыха и знаковых туристических Мекках.

На 6% с начала года выросло число базовых станций, работающих в стандарте LTE (до 260 334 единиц). При этом число объектов третьего (стандарт IMT-2000/UMTS) и второго (GSM) поколений почти не изменилось: их стало больше суммарно всего на 1%. В целом же сейчас на территории России эксплуатируется более 2 миллионов станций различных служб радиосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU