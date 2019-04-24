В Краснодаре пропала несовершеннолетняя девушка

СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-24T18:37:33+03:00

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Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого СКР проводит доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетней Анастасии Игнатовой.

- Как установили сотрудники СКР, девушка проживала с семьей на улице Командорской. 23 января 2019 года она ушла из дома в неизвестном направлении и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

На вид девушке 15-16 лет, рост 155 см., телосложение худощавое, волосы темные длинные, прямые, глаза темные. Особая примета - родимое пятно на икре правой ноги с внешней стороны.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анастасии Игнатовой, просят позвонить по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU