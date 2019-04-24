Кубань будет развивать свой экспортный потенциал

СЕГОДНЯ 19:18 2019-04-24T19:18:30+03:00

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В 2019 году на поддержку компаний-экспортеров, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края, из регионального бюджета выделят 80 млн рублей.

- Ожидается, что число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые поставляют свою продукцию за рубеж, в Краснодарском крае увеличится до 400, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Уже в этом году значительно расширят список тех, кто сможет претендовать на получение финансовой поддержки. Также увеличат количество деловых зарубежных мероприятий. Помимо этого, обеспечат поддержку кубанским экспортерам, которые захотят выйти на международные торговые интернет-площадки.

Подробно об услугах Центра и предстоящих мероприятиях можно узнать по телефону: 8-800-707-07-11.

Добавим, На Кубани к 2024 году введут 15 тысяч гектаров мелиорируемых сельхозземель. Развитие экспортного потенциала регионов юга России обсудили на совещании в Астрахани

ИСТОЧНИК KP.RU