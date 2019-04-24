Краснодарцев приглашают проверить свои знания о Великой Отечественной войне
26 апреля пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня Победы всем желающим предлагают проверить знания о самом трагическом периоде истории человечества.
- Мероприятие организует Молодежный парламент при Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией». За время его реализации провели шесть исторических тестирований, которые охватили более чем 3 млн. человек из 33 стран мира, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы тестирования.
Итоговый вариант тестов подготовили ученые Военного университета Министерства обороны. Краснодарцам предлагают проверить свои знания, ответив на 30 вопросов обо всех периодах войны. Тестирование пройдет 26 апреля в 11,00 в Управлении по делам молодёжи по ул. Красная 118.
ИСТОЧНИК KP.RU