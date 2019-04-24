Краснодарцев приглашают проверить свои знания о Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 19:51 2019-04-24T19:51:37+03:00

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26 апреля пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня Победы всем желающим предлагают проверить знания о самом трагическом периоде истории человечества.

- Мероприятие организует Молодежный парламент при Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией». За время его реализации провели шесть исторических тестирований, которые охватили более чем 3 млн. человек из 33 стран мира, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы тестирования.

Итоговый вариант тестов подготовили ученые Военного университета Министерства обороны. Краснодарцам предлагают проверить свои знания, ответив на 30 вопросов обо всех периодах войны. Тестирование пройдет 26 апреля в 11,00 в Управлении по делам молодёжи по ул. Красная 118.

ИСТОЧНИК KP.RU