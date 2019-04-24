Из ТРЦ «Галерея» в Краснодаре эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 21:33 2019-04-24T22:23:29+03:00

Сотрудники ДПС перекрыли несколько улиц рядом со зданием [видео]

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Инцидент случился в среду, 24 апреля. Около 20:40 из краснодарского торгово-развлекательного центра «Галерея» эвакуировали посетителей и персонал.

По словам очевидцев, в здании сработала сигнализация и голосовое оповещение. На улицу вышли сотни людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705184" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в "Галерее" Видео: instagram.com/darya.klug.

На место выехали оперативные службы. Сотрудники ДПС перекрыли несколько улиц рядом с торговым центром. Около здания стоят пожарные машины и кареты скорой помощи.

- Эвакуация ТРЦ «Галерея Краснодар» произведена в штатном режиме. Проводятся оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств, - сообщили представили торгового центра. - Внутри никто не пострадал, опасности не было. В ближайшее время работу ТРЦ будет возобновлена.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в полицию Краснодара поступило сообщение о подозрительном предмете.

- На месте работали кинологи с собаками. Однако при проверке угрозу не обнаружили, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU