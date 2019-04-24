В ТРЦ «Европа» потушили пожар на кухне для сотрудников
Возгорание произошло вечером в среду, 24 апреля в краснодарском торгово-развлекательном центре «Европа» на улице Красных Партизан.
- В 19:33 на место происшествия направились силы и средства МЧС России по повышенному рангу. Всего более 20 единиц техники, - пояснили в ГУ МЧС по региону.
Фото: krd.ru
Оказалось, что пожар произошел в подсобном помещении на третьем этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Посетителей и персонал эвакуировали. На месте дежурил глава Прикубанского округа Александр Журавлев.
- В 19:57 пожар локализовли, в 20:12 - полностью потушили, - добавили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: krd.ru
В ЧП никто не пострадал.
- Горела кухня для сотрудников, - сказали в администрации города. - Изначально было эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет. Администрация города держит ситуацию на контроле.
Пожар в "Европе" Видео: instagram.com/void.power.
ИСТОЧНИК KP.RU
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