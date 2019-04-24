В ТРЦ «Европа» потушили пожар на кухне для сотрудников

24 Апр 23:25 2019-04-24T23:26:28+03:00

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Возгорание произошло вечером в среду, 24 апреля в краснодарском торгово-развлекательном центре «Европа» на улице Красных Партизан.

- В 19:33 на место происшествия направились силы и средства МЧС России по повышенному рангу. Всего более 20 единиц техники, - пояснили в ГУ МЧС по региону.

Фото: krd.ru

Оказалось, что пожар произошел в подсобном помещении на третьем этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Посетителей и персонал эвакуировали. На месте дежурил глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

- В 19:57 пожар локализовли, в 20:12 - полностью потушили, - добавили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: krd.ru

В ЧП никто не пострадал.

- Горела кухня для сотрудников, - сказали в администрации города. - Изначально было эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет. Администрация города держит ситуацию на контроле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705187" frameborder="0"></iframe> Пожар в "Европе" Видео: instagram.com/void.power.

ИСТОЧНИК KP.RU