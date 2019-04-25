В Краснодаре районе Вишняковского рынка снесли незаконный ларек

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-25T07:16:32+03:00

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В Краевой столице 24 апреля на пересечении Ставропольской и Вишняковой снесли очередной незаконно установленный ларек. Он стал 21 из 33 наиболее проблемных павильонов Краснодара.

Напомним, администрация по поручению Евгения Первышова подала иски в суд, чтобы вернуть земли муниципалитету. По некоторым адресам владельцы попытались создать видимость капитальных строений и залить фундаменты под ларьками. Власти пресекли эти нарушения.

- На сегодняшний день право собственности на все строения на 33 участках погашено судом, земля возвращена в муниципалитет. Теперь завершаем комплексный процесс, поэтапно освобождая эти территории от незаконных киосков, - сказал начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

- Незаконные павильоны демонтировали на Красной и Одесской, Селезнева, Гоголя, Красноармейской. Всего в 2018 году в Краснодаре снесли 156 незаконно установленных торговых объектов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU