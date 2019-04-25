На Кубани сотрудник УФСИН второй раз спас тонущего рыбака
В Брюховецком районе старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Антон Дзюба увидел тонущего человека, и не раздумывая, бросился ему на помощь.
В свой выходной день капитан внутренней службы рыбачил с берега реки недалеко от своего дома. Он заметил пожилого рыбака, который на середине водоема барахтался и пытался ухватиться за край своей перевернувшейся лодки.
Сотрудник УФСИН мгновенно сориентировался в ситуации, бросился в воду и через несколько минут вытащил мужчину на берег.
- Выяснилось, что Антон Дзюба спас своего соседа. Причем случилось это повторно. Первый раз подобная ситуация произошла пять лет назад. Тогда соседа в намокшей одежде пришлось вытаскивать зимой из ледяной воды, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU