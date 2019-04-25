2019-04-25T07:37:40+03:00
Происшествия

На Кубани сотрудник УФСИН второй раз спас тонущего рыбака

Этого мужчину он уже вытаскивал из воды пять лет назад
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФСИН по краюФото: УФСИН по краю
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В Брюховецком районе старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Антон Дзюба увидел тонущего человека, и не раздумывая, бросился ему на помощь.

В свой выходной день капитан внутренней службы рыбачил с берега реки недалеко от своего дома. Он заметил пожилого рыбака, который на середине водоема барахтался и пытался ухватиться за край своей перевернувшейся лодки.

Сотрудник УФСИН мгновенно сориентировался в ситуации, бросился в воду и через несколько минут вытащил мужчину на берег.

- Выяснилось, что Антон Дзюба спас своего соседа. Причем случилось это повторно. Первый раз подобная ситуация произошла пять лет назад. Тогда соседа в намокшей одежде пришлось вытаскивать зимой из ледяной воды, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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