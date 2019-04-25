2019-04-25T08:14:16+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина из ревности сжег кровать возлюбленной

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина из ревности сжег кровать возлюбленнойВ Краснодаре мужчина из ревности сжег кровать возлюбленнойФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Прикубанского округа Краснодара поступило сообщение о пожаре в квартире, которая находится в переулке Ленском. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировал возгорание. После провели экспертизу. Она показала, что причиной пожара является поджог мебели.

В ходе проверки выяснилось, что к преступлению причастен сожитель заявительницы. Накануне он, заподозрив свою возлюбленную в неверности, отправлял ей голосовые сообщения. В них он угрожал подруге поджогом ее кровати.

После инцидента мужчина уехал из краевого центра в Геленджик и уже через несколько дней, примирившись со своей женщиной, вернулся в Краснодар. Сожители переехали на другую съемную квартиру.

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Геленджика. В дежурной части он сознался в содеянном. У мужчины были ключи от входной двери, с помощью которых он проник в квартиру. После он облил кровать растворителем и поджег ее.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога). Ему грозит до пяти лет лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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