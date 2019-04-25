2019-04-25T08:38:33+03:00
Общество

Кубань в четвертый раз признана лучшим регионом РФ в области охраны труда

В Сочи объявили итоги федерального конкурса
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Краснодарский край в четвертый раз признан лучшим регионом РФ в области охраны труд. В Сочи подвели итоги конкурса «Успех и безопасность-2018».

– Это важная оценка нашей работы. За пять лет общий производственный травматизм в крае сократился почти на 21 процент, а травматизм со смертельным исходом – на 40 процентов. Растет число предприятий, где вопросам охраны труда уделяется повышенное внимание, - отметил глава Кубани.

- Всего в конкурсе приняли участие более 17 тысяч предприятий из 85 субъектов страны. От региона – более 6000 предприятий и организаций. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Регион за пять лет проведения конкурса в четвертый раз признан лучшим среди субъектов РФ в области охраны труда, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Кубань будет развивать свой экспортный потенциал. На поддержку региональных компаний-экспортеров направят 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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