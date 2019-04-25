2019-04-25T09:07:30+03:00
Спорт

На всероссийских соревнованиях кубанские легкоатлеты завоевали 11 наград

Состязания прошли в Адлере на базе комплекса «Юность»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Кубанские спортсмены завоевали 11 наград на соревнованиях по метаниям на призы Альзама Низамутдинова. Состязания прошли в Адлере на базе комплекса «Юность».

- Более 300 метателей и толкателей со всей страны в возрасте от 18 лет и старше собрались в курортном городе, чтобы продемонстрировать свои силы. Кубань на турнире представили 17 легкоатлетов, – пояснили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

- По итогам соревнований на счету представителей края 11 наград – шесть золотых, три серебряных и три бронзовых. Наилучшие результаты показали краснодарцы Борис Бездольный, Виктория Червякова, Елена Лысенко, Эмма Маилова, Виолетта Игнатьева и Алена Белякова, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Софья Якушина завоевала золотую медаль на заключительном этапе соревнований. Всего в состязаниях приняли участие 229 школьников из 65-ти регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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