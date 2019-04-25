Власти Краснодара вернули в муниципальную собственность землю в районе Чистяковской рощи

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-25T09:42:19+03:00

Это территория площадью 1,3 га, которая находится на Зиповской, 4/4

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Администрация краевой столицы вернула в муниципальную собственность земельный участок. Речь идет о территории площадью в 1,3 га по Зиповской, 4/4, которая граничит с Чистяковской рощей и комплексом детских садов «Сказка».

Участок по Зиповской в 2014 году был отдан в аренду частному лицу. Он хотел использовать его под строительство многоэтажки.

- В 2016 году постановлением губернатора Кубани были утверждены границы особо охраняемой территории памятника природы регионального значения «Чистяковская роща». Эта территория под них попала. После этого власти начали возвращать участок в муниципальную собственность, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В конце прошлого года администрация добилась в суде расторжения договора аренды. Земля была возвращена муниципалитету.

Напомним, власти Краснодара вернули в муниципальную собственность землю в Музыкальном микрорайоне. Речь идет о 13-ти участках общей площадью более 17,2 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU