СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-25T09:27:33+03:00

В Туапсинском районе мужчина вытащил из машины сумку с документами и деньгами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он может провести за решеткой до двух лет

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В дежурную часть Туапсинского района с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она рассказала, что вечером припарковала машину возле дома, а утром обнаружила, что разбито боковое стекло авто. Из салона пропала сумка с документами и деньгами.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого. 35-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Напомним, в Брюховецком районе 33-летнего местного жителя осудят за кражу. Он вынес из дома соседа чугунные, пластиковые трубы, электрический котел, а также металлическую калитку.

ИСТОЧНИК KP.RU