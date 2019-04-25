2019-04-25T09:27:33+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе мужчина вытащил из машины сумку с документами и деньгами

Он может провести за решеткой до двух лет
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе мужчина вытащил из машины сумку с документами и деньгамиВ Туапсинском районе мужчина вытащил из машины сумку с документами и деньгамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В дежурную часть Туапсинского района с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она рассказала, что вечером припарковала машину возле дома, а утром обнаружила, что разбито боковое стекло авто. Из салона пропала сумка с документами и деньгами.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого. 35-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Напомним, в Брюховецком районе 33-летнего местного жителя осудят за кражу. Он вынес из дома соседа чугунные, пластиковые трубы, электрический котел, а также металлическую калитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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