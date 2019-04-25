В Туапсинском районе мужчина вытащил из машины сумку с документами и деньгами
В дежурную часть Туапсинского района с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она рассказала, что вечером припарковала машину возле дома, а утром обнаружила, что разбито боковое стекло авто. Из салона пропала сумка с документами и деньгами.
Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого. 35-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Напомним, в Брюховецком районе 33-летнего местного жителя осудят за кражу. Он вынес из дома соседа чугунные, пластиковые трубы, электрический котел, а также металлическую калитку.
ИСТОЧНИК KP.RU