2019-04-25T09:48:47+03:00
Происшествия

В Павловском районе из гаража местного жителя похитили технику

Ущерб составил почти 30 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Павловском районе из гаража местного жителя похитили техникуВ Павловском районе из гаража местного жителя похитили техникуФото: Архив "КП"
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Житель Павловского района обратился к сотрудникам полиции с заявлением о краже. Он рассказал, что у него из гаража кто-то похитил электрическую фрезу, шлифовальную машинку, шуруповерт и электропилу. Ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. 33-летнего местного жителя задержали по месту его проживания. У него изъяли похищенную технику и вернули заявителю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Туапсинском районе мужчина вытащил из машины сумку с документами и деньгами. Он может провести за решеткой до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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