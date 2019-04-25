2019-04-25T10:16:04+03:00
Происшествия

В Ейском районе мужчина до смерти избил пенсионера палкой

Злоумышленник проведет в колонии строгого режима девять лет и семь месяцев
Александра ПОДУШКО
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В Ейском районе мужчина до смерти избил пенсионера палкойВ Ейском районе мужчина до смерти избил пенсионера палкойФото: Асхат БАРДЫНОВ
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- В Ейском районе мужчина признан виновным в убийстве 79-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ) и краже его имущества (ч.1 ст.158 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

18 января злоумышленник со своей знакомой из Ейска приехали в поселок Морской. Здесь они в течение дня употребляли алкоголь. Вечером мужчина зашел домой к местному жителю. Он хотел попросить у него спиртного.

У пенсионера не оказалось алкоголя. Это разозлило преступника. Он взял палку, стоявшую в прихожей, и ударил пенсионера несколько раз по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После мужчина стал самостоятельно искать в доме спиртное, но не найдя, похитил у потерпевшего девять тысяч восемьсот рублей. Тело пенсионера нашли его соседи через несколько дней. Они вызвали сотрудников полиции.

Суд вынес злоумышленнику приговор. Он проведет в колонии строгого режима девять лет и семь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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