В Краснодаре построят онкоцентр
Первым объектом медкластера в Краснодаре станет краевой онкоцентр. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края.
- В новом медкластере планируют построить больницу скорой медпомощи, инфекционную больницу для взрослых и детей, реабилитационный центр, наркодиспансер и онкоцентр, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уже разрабатывают проект будущего учреждения на тысячу коек с поликлиникой. Завершиться строительство онкоцентра должно в 2026 году. Стоимость центра составит порядка 15,9 миллиардов рублей.
– Под медкластер определен участок площадью почти 58 гектаров в районе поселка Знаменского. Это амбициозный, объемный и один из самых сложных проектов в сфере здравоохранения Кубани за последние годы, – прокомментировал губернатор.
Напомним, в краснодарской больнице установили стенд дополненной реальности. Он обеспечит пациентам новые возможности для диагностики.
ИСТОЧНИК KP.RU