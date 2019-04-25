2019-04-25T10:28:04+03:00
Общество

В Краснодаре построят онкоцентр

Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Первым объектом медкластера в Краснодаре станет краевой онкоцентр. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края.

- В новом медкластере планируют построить больницу скорой медпомощи, инфекционную больницу для взрослых и детей, реабилитационный центр, наркодиспансер и онкоцентр, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже разрабатывают проект будущего учреждения на тысячу коек с поликлиникой. Завершиться строительство онкоцентра должно в 2026 году. Стоимость центра составит порядка 15,9 миллиардов рублей.

– Под медкластер определен участок площадью почти 58 гектаров в районе поселка Знаменского. Это амбициозный, объемный и один из самых сложных проектов в сфере здравоохранения Кубани за последние годы, – прокомментировал губернатор.

Напомним, в краснодарской больнице установили стенд дополненной реальности. Он обеспечит пациентам новые возможности для диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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