2019-04-25T11:05:57+03:00
Происшествия

На Кубани задержали поставщика наркотиков

Мужчина переправлял запрещенные вещества в Дальневосточный регион
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали поставщика наркотиковНа Кубани задержали поставщика наркотиков
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На Кубани правоохранители получили оперативную информацию о том, что 46-летний житель Республики Казахстан поставляет синтетические наркотики из Краснодарского края в Дальневосточный регион.

Злоумышленника задержали в лесополосе Мостовского района возле тайника с запрещенным веществом. Пакет с серо-зеленой массой задержанный купил в Интернете. Вещество он собирался сбыть в Дальневосточном регионе. Экспертиза установила, что это «N-метилэфедроном» общей массой около 1,8 килограммов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до двадцати лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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