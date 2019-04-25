В Краснодаре 28 апреля откроют сезон фонтанов

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-25T11:25:51+03:00

Ровно за час до включения каждого водного объекта на площадках перед ними начнутся творческие программы

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Уже в это воскресенье, 28 апреля, в краевой столице запустят 11 фонтанов в городских парках, на площадях и в микрорайонах. За час до этого возле них начнутся музыкальные театрализованные представления.

- Уже проведены все необходимые работы по расконсервации и подготовке фонтанов к запуску, на отдельных объектах завершаются пуско-наладочные работы, настройка свето-музыкального оборудования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Первым в 13:00 заработает фонтан на главной аллее Чистяковской рощи. Затем в 18:00 - на площади в парке «Городской Сад». В 19:00 запустят фонтаны в сквере Дружбы народов, на Казачьей площади около здания ЗСК, в сквере Маршала Жукова, около Дома книги, у восстановленной Александровской арки, на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне, в сквере «Фестивальном» на пересечение улиц Атарбекова и Тургенева.

Самые масштабные городские светомузыкальные фонтаны, которые находятся на Главной городской площади и на бульваре рядом с кинотеатром «Аврора», запустят в 21:00.

После этого водные объекты будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

У светомузыкальных фонтанов на Главной городской площади и перед кинотеатром «Аврора» в пятницу и выходные дни особый график - с 20:30 до 23:00 в музыкальном режиме.

Напомним, парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона. К началу мая на их территории высадят около 42 тысяч цветов

ИСТОЧНИК KP.RU