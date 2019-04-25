2019-04-25T11:50:38+03:00
Общество

По Горячим Ключом на горе установили памятник из осколков снарядов времен ВОВ

300-килограммовая скульптура из металла появилась в рамках добровольческого проекта «Дорогой героев»
Александра ПОДУШКО
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По Горячим Ключом на горе установили памятник из осколков снарядов времен ВОВПо Горячим Ключом на горе установили памятник из осколков снарядов времен ВОВ
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На горе Фонарь в районе села Фанагорийское установили памятник из осколков снарядов времен ВОВ. 24-25 апреля участники проекта «Дорогой Героев» провели уборку территории.

В конце 60 годов здесь установили мемориальную табличку и еще несколько рукотворных памятников из камней. В 2018 году добровольцы посетили гору Фонарь, покрасили объекты. Тогда же они и решили возвести там еще один монумент из осколков снарядов и мин - «Грозное эхо войны».

– До 9 мая добровольцы проекта «Дорогой героев» отремонтируют более 70 памятников. Еще десять объектов, расположенных на Главном Кавказском хребте, ребята сделают до 22 июня, – рассказали организаторы.

-Мероприятие стартовало 11 апреля, одновременно с ежегодной акцией «Вахта памяти» и краевым проектом «Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов». С апреля по июнь будет организовано более 40 походов, добровольцы приведут в порядок памятники в труднодоступной местности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, сегодня, 25 апреля, на Кубани стартует акция «Георгиевская лента» – в память о подвигах участников ВОВ. В течение двух недель волонтеры будут вручать георгиевские ленточки жителям всей России. В нашем регионе в этом году планируют раздать более 700 тысяч ленточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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