2019-04-25T12:03:13+03:00
Общество

Департамент строительства администрации Краснодара возглавил Артем Аганов

Его кандидатуру представил глава города Евгений Первышов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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- В краевой столице 25 апреля на 73-м заседании городской Думы депутаты согласовали кандидатуру Артема Аганова на должность директора департамента строительства Краснодара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации кубанской столицы.

Артем Аганов начал работать в мэрии города в 2008 году в качестве ведущего специалиста. В 2011 году он пришел специалистом первой категории в департамент строительства. Потом он занимал должности: заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя директора департамента строительства. В 2017 году Артем Агнов возглавил муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика».

- У нас много примеров, когда молодые специалисты приходят к нам на работу и вырастают до руководителей. Это сигнал молодым ребятам, что главный критерий их карьерного роста и развития - качественная и эффективная работа. В полной мере это относится к Артему Аганову, - сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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