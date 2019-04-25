В Анапе из незаконного оборота изъяли более 200 литров пива
В Анапе полицейские провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции.
- В одном из магазинов города-курорта правоохранители установили факт незаконной продажи алкоголя. 44-летний предприниматель реализовывал пиво без разрешительной документации. Правоохранители изъяли более 200 этого напитка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении правонарушителя полицейские составили 2 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 14.17.1 КоАП (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) и по части 1 статьи 14.1 КоАП.
Мужчине грозит штраф с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Напомним, на Кубани задержали поставщика наркотиков. Мужчина переправлял запрещенные вещества в Дальневосточный регион.
ИСТОЧНИК KP.RU