СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-25T12:24:09+03:00

В Анапе из незаконного оборота изъяли более 200 литров пива Фото: Архив "КП"

Предприниматель одного из магазинов без разрешительной документации продавал алкоголь

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В Анапе полицейские провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции.

- В одном из магазинов города-курорта правоохранители установили факт незаконной продажи алкоголя. 44-летний предприниматель реализовывал пиво без разрешительной документации. Правоохранители изъяли более 200 этого напитка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении правонарушителя полицейские составили 2 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 14.17.1 КоАП (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) и по части 1 статьи 14.1 КоАП.

Мужчине грозит штраф с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напомним, на Кубани задержали поставщика наркотиков. Мужчина переправлял запрещенные вещества в Дальневосточный регион.

ИСТОЧНИК KP.RU