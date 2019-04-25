2019-04-25T12:47:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре девушка-водитель въехала в бордюрный камень и дерево

Ей было назначено амбулаторное лечение, а пассажира легковушки с травмами госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГИБДД по краюФото: пресс-служба ГИБДД по краю
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В Краснодаре на улице автолюбителей 24 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 19-летняя девушка находилась за рулем автомобиля марки «Лада Гранта». У нее не было водительского удостоверения. Девушка превысила скорость, не справилась с управлением, и наехала на бордюрный камень и дерево, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водителю «Лады» было назначено амбулаторное лечение, а ее 18-летний пассажир был госпитализирован с травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани 24 апреля сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 16 ДТП, в которых 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Произошло 5 наездов на пешеходов, в них 5 человек были травмированы, один из них произошел по вине самого пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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