В Краснодаре осудил троих мужчин, которые похитили предпринимателя

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-25T13:11:45+03:00

Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима

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В Краснодаре краевой суд подтвердил законность приговора в отношении местных жителей Хасана и Ибрагима Уматгириевых, а также Сурена Хачатуряна. Они признанны виновными в похищении предпринимателя и вымогательстве у него 20 миллионов рублей.

- Братья Уматгириевы приговорены к восьми годам лишения свободы каждый, Сурен Хачатурян – к девяти годам. Они будут отбывать наказание в колонии строго режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суде установлено, что мужчины совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор. С целью получения денег от знакомого им предпринимателя и мужчины похитили его.

30 декабря 2016 года с помощью газового баллончика и ножа они насильно посадили потерпевшего свой автомобиль. После предпринимателя вывезли в садоводческое товарищество «Металлист», которое находится в Гулькевичском районе.

Там они, угрожая расправой, заставили потерпевшего написать две расписки. Он должен был перечислить на счет фирмы преступников 20 миллионов рублей.

Защита обжаловала приговор в апелляционном порядке. Осужденные отрицали свою вину в содеянном. Но судебная коллегия согласилась с заключением прокурора. Приговор оставила без изменения, жалобы - без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU