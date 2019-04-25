В Краснодаре задержали мужчину, который состоит в террористической организации
В Краснодаре в международном аэропорту «Пашковский» оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с пограничниками задержали иностранного гражданина. Мужчина прибыл на борту регулярного авиарейса.
При прохождении паспортного контроля 28-летний иностранец вызвал у пограничника подозрение. Он был слишком взволнован, путался с ответами на вопросы, которые ему задавал сотрудник погранконтроля.
- Выяснилось, что мужчина несколько лет назад попал под влияние террористической организации «Джебхат – Ан-Нусра». Он активно участвовал в подпольных религиозных сборах, на которых обсуждалась идея построения единого исламского государства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по краю.
Задержанный в аэропорту Краснодара.
В Россию иностранца не пропустили. Он улетел обратным рейсом в аэропорт родной республики.
ИСТОЧНИК KP.RU