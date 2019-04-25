2019-04-25T13:49:12+03:00
Общество

В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» в майские праздники пройдут лекции и показы фильмов

Вход на мероприятия свободный, необходима только предварительная запись
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» в майские праздники пройдут лекции и показы фильмовВ Краснодаре в парке «Россия – Моя история» в майские праздники пройдут лекции и показы фильмовФото: Олег ЗОЛОТО
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В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» с 1 по 5 мая пройдут лекции и показы фильмов. В мультимедийном комплексе запланирован целый ряд мероприятий.

Специалисты исторического парка расскажут на лекции «Мир. Труд. Май. История праздника» о том, как появился день весны и труда, как его отмечают сегодня. Она будет проходить с 1 по 5 мая в 14:00.

Как пояснили в региональном министерстве культуры, все желающие 2 мая станут участниками игры «Готов к труду и обороне». 3 мая специалист Русского географического общества расскажет, чьи имена и почему носят улицы Краснодара. 4 мая жителей и гостей города ждут на мастер-класс по созданию сувенира из цветной бумаги.

- Во время майских праздников в комплексе покажут советские художественные фильмы. 1 мая посетителям предлагают посмотреть «Вокзал для двоих», 2 мая – «Дети Дон-Кихота», 3 мая – «По семейным обстоятельствам», 4 мая – «Пеппи Длинный чулок», 5 мая – «Ромео и Джульетта», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вход на все мероприятия свободны, необходима только предварительная запись.

Гостей и жителей Краснодара ждут с 1 по 5 мая по адресу: Конгрессная,2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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