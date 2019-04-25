2019-04-25T15:48:42+03:00
Общество

На Кубани в 2019 году на поддержку животноводства выделили 300 млн рублей

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Всероссийский съезде селекционеров в области животноводства проходит с 24 по 26 апреля в Москве. Там же находится делегация края. Цель мероприятия - развитие селекции и племенного дела в животноводстве, снижение импортозависимости. Для этого там проходят профильные деловые мероприятия по всем направлениям животноводства: скотоводству, свиноводству, птицеводству, овцеводству, рыбоводству, коневодству, пчеловодству, звероводству.

- В съезде принимают участие свыше 800 человек. Кубань представляет делегация из 18 человек, это селекционеры племенного форелеводческого завода «Адлер», АО «Кубань», АО «Племенной птицеводческий завод «Лабинский», ООО «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция», - сообщили в минсельхозе края

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заверил, что в этом году на 18 млн рублей увеличили финансирование мероприятий по поддержке племенного животноводства, направив на эти цели 303 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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