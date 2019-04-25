Клиенты ВТБ и Саровбизнесбанка могут бесплатно снимать наличные в своих банкоматах

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-25T16:01:46+03:00

Теперь владельцы карт этих банков могут бесплатно снимать собственные средства в любом АТМ обеих сетей

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ВТБ реализовал проект по объединению банкоматных сетей с Саровбизнесбанком. Теперь владельцы карт этих банков могут бесплатно снимать собственные средства в любом АТМ обеих сетей.

В настоящее время объединенная сеть банкоматов ВТБ и Саровбизнесбанка составляет более 15,5 тысяч устройств самообслуживания по всей России.

«Накопленный опыт и лучшие практики позволили нам реализовать проект объединения банкоматных сетей в предельно сжатые сроки. Это важный шаг в последовательном процессе объединения бизнеса. А для клиентов двух банков – еще один доступный и выгодный сервис», – отметил Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях группы ВТБ.

«Для наших клиентов возможность бесплатного обслуживания в банкоматах группы ВТБ – это большое преимущество. Теперь они смогут снимать денежные средства без комиссий в банкоматах одного из крупнейших банков на территории всей страны. Новая функция сделает для них использование карт в путешествиях и командировках по России еще удобнее», – прокомментировал Алексей Елагин, президент-председатель правления Саровбизнесбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU