«Единый платеж» не выходя из дома: ПАО «ТНС энерго Кубань» упрощает оплату услуг ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-25T16:48:34+03:00

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Но такой способ погашения квитанций за потребленные блага в прямом смысле прошлый век. Теперь все коммунальные платежи можно оплатить в одном месте, а именно у себя дома! Для этого нужно просто зайти на сайт ПАО «ТНС энерго Кубань», на котором успешно функционирует онлайн-сервис.

Платеж можно совершить картой любого банка всего лишь по номеру лицевого счета, указав его в диалоговом окне выбранной услуги.

Сервис предоставляет компания А3 — платежная система, с помощью которой все начисления от пользователей направляются напрямую поставщикам услуг. Система произведет поиск задолженности и, в случае ее наличия, предложит добавить ее к платежу. После формирования корзины оплатить выбранные счета можно будет одним списанием.

Не нужно стоять теперь в кассу, и чтобы проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоговые начисления, пополнить баланс мобильного телефона, оплатить ТВ и Интернет. Таким образом, осуществить практически все свои ежемесячные платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU