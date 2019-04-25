В Геленджике закончится ралли ретро автомобилей «Нахимов»
Финиш 7 мая на Центральной площади города
ФОТО: Архив "КП"
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Автомобильное историческое общество Gorkyclassic организовывает гонку каждый год. Авторалли стартует 1 мая в Севастополе с площади «Нахимова», затем участники проедут по живописным горным и прибрежным дорогам Крыма и впервые в этом году заедут на Кубань.
- В состязании участвуют коллекционеры и реставраторы советских автомобилей автомобили 50-х – 80-х годов, более 2-х десятков экипажей из России, ФРГ, Британии и Латвии. Закончится гонка выставкой автомобилей на Центральной площади города.
ИСТОЧНИК KP.RU