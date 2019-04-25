2019-04-25T18:12:06+03:00
Происшествия

В Сочи задержали 18-летнего парня, который «заминировал» лицей

Бомбу модой человек оставил в лицее № 19
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Сотрудники ФСБ вместе с полицией быстро нашли, человека, который оставил ложный вызов о бомбе в учебном заведении. Парень отправил его по электронной почте

- Еще задержали 51-летнего приезжего из Оренбургской области, который сообщил о возможном теракте в кафе Сочи, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю. - По фактам полиция возбудила уголовные дела за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Продолжается следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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