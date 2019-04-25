В Сочи задержали 18-летнего парня, который «заминировал» лицей
Бомбу модой человек оставил в лицее № 19
ФОТО: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Сотрудники ФСБ вместе с полицией быстро нашли, человека, который оставил ложный вызов о бомбе в учебном заведении. Парень отправил его по электронной почте
- Еще задержали 51-летнего приезжего из Оренбургской области, который сообщил о возможном теракте в кафе Сочи, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю. - По фактам полиция возбудила уголовные дела за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Продолжается следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU