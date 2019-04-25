В Краснодаре открыли мемориальную доску журналисту Александру Гикало

СЕГОДНЯ 20:04 2019-04-25T20:04:10+03:00

Заслуженного журналиста Кубани не стало в апреле прошлого года

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Александра Гикало не стало ровно год назад. Заслуженный журналист Кубани скончался после продолжительной болезни в апреле 2018 года.

И спустя год на фасаде доме, в котором он жил, повесили мемориальную табличку в память о заместителе главреда «Вольной Кубани».

Табличку открывали его дети, а также чиновники и коллеги. Памятный знак установлен на фасаде дома по улице Дербентской, 18.

- Александр Гикало был известным политическим обозревателем, обладал тонким чувством юмора. У него был свой особый узнаваемый стиль, который ценили коллеги и читатели, - сказал на открытии таблички первый зам главы Краснодара Сергей Васин. - Увековечивания памяти заслуженных журналистов Кубани и Краснодара надо продолжать, в том числе — в названиях улиц.

Кстати, в честь Александра Гикало назовут и одну из улиц в Тихорецке – именно там журналист начинал свою трудовую деятельность.

Александр Гикало - был членом Союза журналистов России, у него было сразу несколько наград «Золотое перо Кубани». О том, чтобы его память увековечили в мемориальной табличке, было решено на одном из заседаний гордумы Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU