На Кубани девушку и парня ударило током во время свидания на грузовом вагоне

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-26T10:08:45+03:00

В полночь они решили прогуляться по поезду

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Инцидент произошел вчера, 25 апреля, поздней ночью около 23.30 на железнодорожной станции Брюховецкой. После сообщения в дежурную часть Тимашевского ЛОП о травмах, полученных молодыми людьми, к месту происшествия выехала оперативная группа.

Выяснилось, что сначала проводить время на железнодорожном вагоне.

- 18-летний парень и 17-летняя девушка встретились на станции, чтобы посидеть на лавочке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. - Но молодой человек предложил ей более романтичную атмосферу - на вагоне поезда.

Молодой ухажер догадался, что на крыше вагона небезопасно и присел, чтобы не задеть высоковольтные провода. А школьницу об этом не предупредил. В итоге девушку ударило током 27,5 тыс. вольт. Юноша попытался оторвать ее от провода и сам получил мощный удар.

В итоге молодой человек получил ожоги, а девушку отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU