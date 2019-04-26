На Кубани девушку и парня ударило током во время свидания на грузовом вагоне
Инцидент произошел вчера, 25 апреля, поздней ночью около 23.30 на железнодорожной станции Брюховецкой. После сообщения в дежурную часть Тимашевского ЛОП о травмах, полученных молодыми людьми, к месту происшествия выехала оперативная группа.
Выяснилось, что сначала проводить время на железнодорожном вагоне.
- 18-летний парень и 17-летняя девушка встретились на станции, чтобы посидеть на лавочке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. - Но молодой человек предложил ей более романтичную атмосферу - на вагоне поезда.
Молодой ухажер догадался, что на крыше вагона небезопасно и присел, чтобы не задеть высоковольтные провода. А школьницу об этом не предупредил. В итоге девушку ударило током 27,5 тыс. вольт. Юноша попытался оторвать ее от провода и сам получил мощный удар.
В итоге молодой человек получил ожоги, а девушку отвезли в больницу в тяжелом состоянии.
Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU