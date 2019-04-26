Поджигателей краснодарского ресторана задержали в Москве

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-26T10:44:41+03:00

Пожар в заведении произошел в ноябре прошлого года

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Неприятный инцидент, разоривший один из элитных ресторанов в Краснодаре, произошел в ноябре 2018 года. Целый год потребовался правоохранителям, чтобы найти зачинщиков разбойного нападения. Оба 31 и 32-летних мужчин оказались жителями столицы.

По версии следствия, в один из осенних вечеров они устроили разбой в ресторане, ворвавшись туда, связали и избили владельца, а затем подожгли банкетный зал.

- Ущерб от этих противоправных действий составил 25 млн рублей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Было возбуждено уголовное дело о разбое и умышленном повреждении имущества. Подозреваемых позже нашли в Москве. Для их задержания в столицу выехали сотрудники кубанского уголовного розыска.

Сейчас оба дебошира находятся в Краснодаре, их допрашивают следователи.

Известно, что они уже признали свою вину. А полицейские рассматривают вероятность принадлежность подозреваемых к одной из экстремистских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU