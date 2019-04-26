Поджигателей краснодарского ресторана задержали в Москве
Неприятный инцидент, разоривший один из элитных ресторанов в Краснодаре, произошел в ноябре 2018 года. Целый год потребовался правоохранителям, чтобы найти зачинщиков разбойного нападения. Оба 31 и 32-летних мужчин оказались жителями столицы.
По версии следствия, в один из осенних вечеров они устроили разбой в ресторане, ворвавшись туда, связали и избили владельца, а затем подожгли банкетный зал.
- Ущерб от этих противоправных действий составил 25 млн рублей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Было возбуждено уголовное дело о разбое и умышленном повреждении имущества. Подозреваемых позже нашли в Москве. Для их задержания в столицу выехали сотрудники кубанского уголовного розыска.
Сейчас оба дебошира находятся в Краснодаре, их допрашивают следователи.
Известно, что они уже признали свою вину. А полицейские рассматривают вероятность принадлежность подозреваемых к одной из экстремистских организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU