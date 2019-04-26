На Кубани приступили к севу риса
В Краснодарском крае начали сев риса. В этом году площадь посевов составит свыше 125 тысяч гектаров.
- Их больше на 8 тысяч га больше, чем в прошлом году, - сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Сельхозпредприятия Калининского, Красноармейского и Славянского районов к рисовой посевной кампании уже приступили. Ожидается, что вскоре ростки появятся на площади 9,4 тысяч гектаров.
В целом, посевная кампания яровых в регионе уже почти завершена. По крайней мере, четыре района сообщили (Белоглинский, Ейский, Приморско-Ахтарский и Горячеключевской), что первый этап нового аграрного сезона преодолен.
Напомним, ранее сайт "КП" - Кубань" уже сообщил, что с начала года на Кубани зарегистрировано десять новых сельхозкооперативов. В регионе предоставляются льготные условия для того, чтобы начать заниматься бизнесом
ИСТОЧНИК KP.RU