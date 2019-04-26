2019-04-26T13:14:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре сын задушил и замуровал отца в стене, а потом еще год получал его пенсию

Погибшего обнаружили правоохранители во время обыска дома торговца оружием [фото]
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: СУ СК по Краснодарскому краюФото: СУ СК по Краснодарскому краю
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Все произошло в одном из частных домов на улице Бершанской Краснодара. Здесь жили 53-летний мужчина и его 26-летний сын.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 27 августа 2017 года между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Молодой парень разозлился на родственника, схватил подушку, накинул на лицо и задушил. Позже выяснилось, поняв, что произошло непоправимое, сын упаковал тело отца в пакет и заложил его кирпичами в подвале. А сам продолжил пользоваться его пенсией, приходящей на банковскую карту. Известно, что отец его работал врачом медицинской части при МВД. Таким образом, он присвоил около 167 тысяч рублей соцвыплат.

- Убийство произошло в августе 2017 года, а оперативники УФСБ нагрянули на квартиру отцеубийцы в октябре 2018 года. Во время обысков они обнаружили мумифицированные останки мужчины, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Криминалисты устанавливают все обстоятельства преступления.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Более того, причиной обысков в доме, где жили отец с сыном стала информация о причастности одного из них к незаконной торговле оружием. Так что на счету его теперь не одно тяжкое преступление. И в ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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