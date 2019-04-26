Два инспектора ДПС погибли под фурой в Краснодарском крае
Страшная авария на дороге произошла сегодня, 26 апреля, около 11 часов утра на участке трассы М-4 "Дон" Павловского района Краснодарского края (местным жителям известен он как поворот на поселок Октябрьский).
По предварительным данным, водитель фуры "Скания" вышел за пределы своей полосы и зацепил автомобиль инспекторов ДПС.
- Допустил смещение влево и боком наехал на служебное авто, - прокомментировал "КП" - Кубань" источник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обоим сотрудникам МВД было чуть больше 30-лет
В итоге служебный "Форд-Фокус" ДПС №86, практически размазало под многотонной фурой, инспекторы погибли на месте. Из искореженного салона их доставали спасатели с помощью специального оборудования.
"Комсомолке" стало известно, что погибшими сотрудниками МВД были 32-летний Д.Ю. Ризель, житель станицы Павловской и 36-летний В.В. Шарый из станицы Старолеушковской.
Водитель фуры практически не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU