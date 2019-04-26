Два инспектора ДПС погибли под фурой в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-26T14:17:29+03:00

В ДТП погибли полицейские при исполнении

Авария с участием патрульно-постового автомобиля произошло на трассе М-4 "Дон"

Изменить размер текста: A A

Страшная авария на дороге произошла сегодня, 26 апреля, около 11 часов утра на участке трассы М-4 "Дон" Павловского района Краснодарского края (местным жителям известен он как поворот на поселок Октябрьский).

По предварительным данным, водитель фуры "Скания" вышел за пределы своей полосы и зацепил автомобиль инспекторов ДПС.

- Допустил смещение влево и боком наехал на служебное авто, - прокомментировал "КП" - Кубань" источник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обоим сотрудникам МВД было чуть больше 30-лет

В итоге служебный "Форд-Фокус" ДПС №86, практически размазало под многотонной фурой, инспекторы погибли на месте. Из искореженного салона их доставали спасатели с помощью специального оборудования.

"Комсомолке" стало известно, что погибшими сотрудниками МВД были 32-летний Д.Ю. Ризель, житель станицы Павловской и 36-летний В.В. Шарый из станицы Старолеушковской.

Водитель фуры практически не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU