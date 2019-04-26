2019-04-26T15:22:08+03:00
Общество

Мать, избивавшую свою 4-месячную дочь, осудили на 5,5 лет тюрьмы

Об издевательствах стало известно, когда малышка попала в больницу в Адыгее
Евгения ОСТРАЯ
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Малышка была в очень тяжелом состоянииМалышка была в очень тяжелом состоянии
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Несколько месяцев врачи выхаживали 4-месячную девочку в республиканской детской клинической больнице Адыгеи. Туда младенца привезли, 13 января, и поняли, что состояние ее критическое.

Изначально причиной госпитализации стало подозрение на воспаление легких малышки. Мать сама привезла ее в больницу еле живую. Но врачей насторожило не только это.

- Она беспрестанно плакала, но как-то уже безнадежно, - рассказал «КП» - Кубань» источник в больнице. - Вся в синяках была.

Более детальный осмотр подтвердил, что у девочки перелом бедер и плечика. Воспаление легких было уже очень запущенным.

О характере травм медики сообщили в полицию — это стандартный алгоритм действий, когда в больницу привозят несовершеннолетнего с переломами или синяками. Правоохранители тут же отправились по адресу прописки малышки и убедились — ребенка бьет собственная мать.

- Подозреваемую, ею оказалась 29-летняя жительница Краснодарского края, задержали, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Позже выяснилось, что у ребенка сочетанные травмы, тяжелая пневмония, переломы и гематомы по всему телу, — рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» главный врач республиканской больницы Жанна Гуагова.

Она также пояснила, что малышка серьезно отстает в весе от своих сверстников.

- Нельзя сказать, что ее не кормили, - пояснила медик. - Но есть явный дефицит веса.

Сегодня, 26 апреля, суд приговорил мать-мучительницу к пяти с половиной годам тюремного заключения. Месяцем ранее ее лишили родительских прав уже на четвертого по счету ребенка, которой и была избитая малышка.

Сама 4-месячная девочка была передана медиками в Дом малютки. Есть надежда, что для нее найдется когда-нибудь любящая приемная мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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