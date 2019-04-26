Краснодар купил 27 новых трамваев

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-26T16:36:27+03:00

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Муниципальный контракт на поставку в Краснодар 27 новых односекционных трамваев заключен сегодня 26 апреля 2019 года. Их произведут на «Усть-Катавском вагоностроительном заводе».

- Чтобы обеспечить максимальный комфорт жителям и гостям столицы Кубани, которые будут пользоваться новым общественным транспортом, трамваи заказали с самой мощной в России системой кондиционирования салона, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что на покупку новых трамваев Краснодар в течении 3-х лет получит из краевого бюджета 3 млрд рублей.

На сегодняшний день трамвайный парк МУП «КТТУ» состоит из 268 пассажирских вагонов. Их средний возраст - 29 лет. Более 150 трамваев давно выработали ресурс и нуждаются в замене. В Краснодаре данным видом общественного транспорта пользуется порядка половины населения.

ИСТОЧНИК KP.RU