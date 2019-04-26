В Краснодаре вор уснул на месте преступления

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-26T17:20:18+03:00

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В Краснодаре полицейские задержали вора. На пульт дежурного поступил звонок от местной жительницы. Она заметила свет в окне соседского дома, хотя точно знала, что они находятся в отъезде.

- На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы. При осмотре дома они обнаружили разбитое окно. Зайдя в помещение, полицейские нашли в одной из комнат спящего на кровати мужчину. Рядом лежал пакет с различными вещами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодару.

Разбудив мужчину, полицейские выяснили, что он приехал в краевую столицу из Апшеронска. Забраться в чужой дом, по его словам, мужчину толкнуло состояние алкогольного опьянения. В пакете обнаружили похищенную бытовую технику и банковские карты. Сейчас незадачливый воришка находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU