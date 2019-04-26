На Кубани продолжат ремонтировать учреждения культуры
В 2019 году на ремонт учреждений культуры Краснодарского края потратят 37 млн рублей из бюджетов всех уровней. В частности, реконструируют Дома культуры в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком районах и Анапе.
- Также средства направят на закупку новых музыкальных инструментов и оснащение двух кинозалов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Помимо прочего, 2 млн рублей потратят на приобретение программного обеспечения и оборудования для платформы первого мультимедиа-гида. Это подразумевает реализация регионального этапа федерального проекта «Цифровая культура».
Стоит отметить, что на культуры на Кубани до 2024 года потратят порядка 720 млн рублей.
Напомним, Краснодар получил средства в размере более 1 млрд рублей на выкуп в муниципальную собственность детских садов, возведенных застройщиками.
ИСТОЧНИК KP.RU