2019-04-26T18:09:55+03:00
Общество

На Кубани продолжат ремонтировать учреждения культуры

В этом году на очереди еще девять объектов
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В 2019 году на ремонт учреждений культуры Краснодарского края потратят 37 млн рублей из бюджетов всех уровней. В частности, реконструируют Дома культуры в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком районах и Анапе.

- Также средства направят на закупку новых музыкальных инструментов и оснащение двух кинозалов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, 2 млн рублей потратят на приобретение программного обеспечения и оборудования для платформы первого мультимедиа-гида. Это подразумевает реализация регионального этапа федерального проекта «Цифровая культура».

Стоит отметить, что на культуры на Кубани до 2024 года потратят порядка 720 млн рублей.

Напомним, Краснодар получил средства в размере более 1 млрд рублей на выкуп в муниципальную собственность детских садов, возведенных застройщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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