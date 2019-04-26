Из Анапы станет проще добраться до Крыма

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-26T19:00:30+03:00

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Автобусное сообщение между аэропортом Анапы и крымскими городами запустят 30 апреля. На транспорте можно будет доехать до Керчи, Симферополя, Севастополя, Феодосии, Судака, Евпатории, Ялты и обратно.

- Приобрести билеты можно по системе Fly&Bus. Она предусматривает возможность одновременного бронирования перелета и автобусного трансфера прямо из аэропорта до одного из курортов Республики Крым, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Добавим, стоимость билета из Анапы в Керчь составляет 600 рублей. Доехать до Феодосии можно за 800, а до Судака за 900 рублей. Поездка в Симферополь обойдется в 1 тысячу, а в Евпаторию, Севастополь и Ялту в 1200 рублей.

Напомним, муниципальный контракт на поставку в Краснодар 27 новых односекционных трамваев заключен сегодня 26 апреля 2019 года. Их произведут на «Усть-Катавском вагоностроительном заводе».

ИСТОЧНИК KP.RU