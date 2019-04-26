2019-04-26T19:42:20+03:00
Общество

На Кубани подростка убило током на железной дороге

14-летний парень решил залезть на крышу вагона
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня в дежурную часть Белореченского ЛОП поступило сообщение о смертельном травмировании на железнодорожной станции Майкоп 14 летнего местного жителя. Инцидент произошел около 17 часов.

- Как выяснили прибывшие на место происшествия оперативники, двое друзей пришли на станцию Майкоп. Один из них полез на крышу вагона, где получил электрический разряд тока в 27,5 тысяч Вольт, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

От полученной электротравмы подросток скончался на месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что ночью 25 апреля 2019 года на станции «Брюховецкая» Северо-Кавказской железной дороги электротравмы получили 17-летняя девушка и 18-летний молодой человек. Они также пытались подняться на крышу вагона. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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