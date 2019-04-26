Под Краснодаром столкнулись две фуры

26 Апр 20:04 2019-04-26T20:04:58+03:00

В результате пострадал водитель одного из большегрузов

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло сегодня днем в Краснодаре. На 14-м километре Ростовского шоссе 52-летний водитель грузовой фуры «Скания» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

- Там грузовик столкнулся с грузовой фурой «МАН». В результате аварии с травмами в больницу был доставлен 38-летний водитель второй машины, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по г. Краснодар.

Напомним, два инспектора ДПС погибли под фурой в Краснодарском крае. Авария с участием патрульно-постового автомобиля произошла на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель фуры «Скания» вышел за пределы своей полосы и зацепил автомобиль инспекторов ДПС.

В итоге служебный "Форд-Фокус" ДПС №86, практически размазало под многотонной фурой, инспекторы погибли на месте. Из искореженного салона их доставали спасатели с помощью специального оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU