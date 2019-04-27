В Белореченске займутся производством сладкой газировки

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-27T14:11:01+03:00

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В Белореченске реализуют сразу два инвестиционных проекта. Совсем скоро в городе планируют производства и розлива газировки. На предприятии будут выпускать порядка 5 миллионов литров сладкой воды в год. Уже ведутся пуско-наладочные работы.

- Объем инвестиций в проект составляет порядка 130 миллионов рублей, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Стоит отметить, что соглашение было подписано еще в 2017 году на РИФ в Сочи. В 2019-м планируется завершение этого проекта.

А к 2020 году планируют расширить чайную фабрику, в которую вложат около 300 миллионов рублей инвестиций.

- Объем производства вырастет в целом на 25%, - пояснил инвестор. - На складе предприятия будет работать автоматизированная программа логистики, учитывающая как потребности и расходы на основном складе, так и информацию по потребности дистрибьюторов.

ИСТОЧНИК KP.RU